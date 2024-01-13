«Никакой снаряд не сравнится»: аналитик раскрыл, что Россия приготовила ВСУ Аналитик Меркурис: ВС России поразят позиции ВСУ снарядами ФАБ-1500

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34

Российские войска способны нанести подразделениям ВСУ непоправимый ущерб тяжелыми снарядами ФАБ-1500, рассказал британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, это чрезвычайно мощные бомбы и ВС РФ готовы использовать их вдоль всей линии соприкосновения.

Никакой артиллерийский снаряд не сравнится со взрывной силой одной из этих бомб. <...> Я подозреваю, что по всему фронту мы будем наблюдать все больше и больше использования этих тяжелых бомб, наносящих огромный ущерб позициям ВСУ, — заявил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что снаряды в три раза мощнее 500-килограммового варианта боеприпаса, который ранее уже применялся против украинских войск. Меркурис высказал мнение, что использование таких тяжелых бомб будет лучшей и самой быстрой стратегией против ВСУ.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что авиабомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования невозможно сбить с земли с помощью ПВО. Военный эксперт объяснил, что у этих бомб нет инфралокационного излучения, как в обычных управляемых ракетах, чье сопло двигателя может обнаружить зенитная ракета.

8 января в Минобороны РФ сообщили, что истребители Су-34 ВКС нанесли удар по укрепрайону ВСУ авиационными бомбами ФАБ-500. По данным МО, украинские позиции поразили на Краснолиманском направлении.