«Никаких проблем нет»: Баку о взаимодействии с ЛУКОЙЛом Замминистра энергетики Азербайджана Солтанов: проблем по взаимодействию с ЛУКОЙЛом после начала СВО на Украине нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никаких проблем по взаимодействию с ЛУКОЙЛом после введения санкций и начала спецоперации России на Украине нет, заявил NEWS.ru в кулуарах XV Веронского Евразийского форума заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов. По его словам, примером может стать участие в различных проектах Ирана, который много лет находится под западными санкциями.

Никаких проблем от взаимодействия с ЛУКОЙЛом после начала спецоперации России на Украине нет. Это никак не влияет на участие иностранных инвесторов в наших проектах. Да и не может влиять. К примеру, участие Ирана в проекте «Шахдениз» показывает, что такие политические противоречия не влияют на газовый сектор. «Шахдениз» — крупное месторождение, откуда энергоресурсы получает вся Европа, — заявил Солтанов.

Он также подчеркнул, что если даже будут введены дополнительные санкции, то будут сделаны исключения.

Ранее на фоне обострения отношений между Москвой и Западом США предлагали применить санкции в отношении топ-менеджмента нефтяных компаний «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, а также руководства компаний военно-промышленного комплекса — корпорации «Ростех», концерна «Калашников» и других. Отмечалось, что в список могут войти руководители, владельцы или учредители банков: ЦБ, Сбербанка, ВТБ и Сургутнефтегазбанка.