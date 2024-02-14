Ник Перумов признался в желании вернуться в Россию

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Ник Перумов

Писатель-фантаст Ник Перумов, более 25 лет назад уехавший жить в США, рассказал в беседе с RTVI о своем желании вернуться в Россию. Однако, по его словам, на родине он вряд ли будет востребован по своей основной профессии биолога.

Перумов добавил, что вместе с семьей живет в Северной Каролине, работая в местном университете. При этом писатель подчеркнул, что не считает себя эмигрантом или беженцем.

Мы не уезжали для того, чтобы поносить нашу родину и поливать ее грязью, заслуживая этим какие-то плюшки и пряники. Уезжали просто потому, что надо было где-то работать, а в рынок мы не вписались. <...> Как всякие русские люди, естественно, мы хотим вернуться, но увы, увы, увы, — заявил писатель.

Он также признался, что всегда старался как можно чаще приезжать в Россию, однако сейчас это стало сложнее. Тем не менее, по словам фантаста, без связи с родиной «мы ничто». Свою литературную деятельность Перумов назвал скорее хобби, так как работа в лаборатории на родине была практически не востребована.

Писатель отметил, что отношение окружающих к нему в США не ухудшилось после начала СВО. По его словам, люди, которые работают рядом с ним, заняты в первую очередь собственным выживанием и украинский конфликт не волнует простых американцев, «которые должны много и тяжело работать, чтобы свести концы с концами».

Ранее стало известно, что певица Наталья Ветлицкая, живущая с 2012 года в Испании, готова выступить в России за 4 млн рублей. Сообщается, что исполнительница за выступление на корпоративе просит гонорар от €45 тысяч, ради этого она готова прилететь в том числе в Москву.