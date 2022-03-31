Нигерия оценила возможность ведения торгов с РФ в нацвалютах

Нигерия заявила о готовности рассмотреть решение по ведению торгов с Россией в национальных валютах, заявил посол страны Абдуллахи Шеху. Он уточнил, что обход доллара и евро в торговых отношениях с РФ откроет перспективы для укрепления рубля, а также сделает российскую валюту «свободно конвертируемой», пишет РИА Новости.

Если Россия предложит такую альтернативу Нигерии, мы рассмотрим эту возможность (торговать в национальных валютах. — NEWS.ru). Если что-то понадобится, мы договоримся, — заявил он.

Кроме того, Шеху оценил решение президента РФ Владимира Путина перевести расчёты за российский газ в рубли. С его слов, преимущество в подобных сделках «всегда на стороне продавца», в связи с чем представитель дипмиссии Нигерии счёл данные условия легитимными.

Россия решила в качестве ответа на санкции перевести расчёты в рубли. В любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца. Кто продаёт, тот и выставляет условия. Это же торговля не по бартеру, а за деньги. Так что это нормально, что Россия устанавливает валюту платежа. Это политика России, и никто не вправе её оспаривать, — сказал он.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Изменения коснулись исключительно валюты, в которой производятся платежи.