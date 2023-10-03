Нигер опроверг сообщения о принятии инициативы Алжира по урегулированию

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

МИД Нигера опроверг заявления о том, что страна приняла инициативу Алжира по урегулированию политического кризиса. В заявлении отмечается, что после встречи представителей двух стран в Нью-Йорке 25 сентября нигерская сторона сообщила о готовности изучить предложение о посредничестве Алжира. При этом Нигер изначально уточнил, что продолжительность переходного периода будет зависеть от выводов Национального инклюзивного форума. Заявление опубликовало Нигерское агентство печати (ANP)

Еще до официального оформления выводов этой встречи МИД с удивлением заметил в соцсетях и некоторых СМИ заявление алжирского правительства, указывающее, что Нигер «принял посредничество Алжира, который предложил военным шестимесячный переходный период». Учитывая вышеизложенное, правительство Республики Нигер отвергает указанные выводы, вновь заявляя о своем стремлении сохранить узы дружбы и братства с Алжиром, — говорится в тексте документа.

В понедельник, 2 октября, в министерстве иностранных дел Алжира сообщили, что Нигер принял предложенную инициативу по мирному урегулированию кризиса в стране. Инициатива предполагала укрепление принципа нелегитимности изменений в Конституции и установление переходного периода на полгода для достижения политического решения, позволяющего вернуть ситуацию в Нигере в конституционное и демократическое русло.

В конце июля в Нигере произошел государственный переворот. Военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они ввели комендантский час, а также объявили о приостановке работы всех учреждений. Участники Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявили о готовности к военному вторжению, если ситуация в Нигере не будет урегулирована дипломатическим путем.

Нигерские мятежники в ответ объявили, что в случае иностранного вторжения разрешат действовать на своей территории силам обороны из Мали и Буркина-Фасо. Перед объявлением такого решения новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани встретился с прибывшими в страну министрами иностранных дел союзных стран.