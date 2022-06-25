Нидерланды выступили против торговой изоляции Китая Премьер Нидерландов Рютте выступил против пересмотра отношений с Китаем из-за уйгуров

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Нидерландов Рюгге выступил против пересмотра торговых отношений с Китаем из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По мнению главы правительства, подобный шаг не пойдёт на пользу ни одной из сторон.

Нам необходимо разрабатывать собственную политику в отношении Китая совместно с США, — заявил Рютте.

Он также добавил, что разрыв отношений не поможет ни гражданам Гонконга, ни уйгурам.

По данным Bloomberg, Нидерланды в 2021 году вышли на первое место в Евросоюзе по импорту товаров из Китая.

Иностранные государства обвиняют Китай в организации сети исправительных лагерей, где, по их предположениям, могут находиться до одного миллиона уйгуров. Китайский власти регулярно опровергают подобные заявления западных коллег. Несмотря на это, весной текущего года США, Канада, ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении должностных лиц Китая. Их обвинили в нарушении прав уйгуров.

Власти Пекина в этой связи приняли ответные меры.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай считает вмешательством в свои внутренние дела утверждения США о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и Гонконге.