Спустя почти полвека после того, как обещали это сделать, Нидерланды вернули Джакарте ценный артефакт — кинжал, который мятежный принц Дипонегоро передал завоевателям в 1830 году после пятилетнего противостояния с Голландской империей.
В 1949 независимость Индонезии была признана европейской страной, а кинжал внесли в список личных вещей принца, о возврате которых в 1975 году было подписано соглашение. Но в тогда в Джакарту вернулись только седло, копьё и зонт,
Кинжал очень важен для Индонезии. Дипонегоро — наш национальный герой. Этот атрибут принца означал его статус- поделился атташе по культуре индонезийского посольства Фери Исванди.
Артефакт будет частью экспозиции на выставке в Национальном музее в Джакарте.
Как писал NEWS.ru ранее, власти Греции потребовали от Великобритании вернуть скульптуры храма Парфенон, которые из Афин в ХIХ веке вывез бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин. Греческое правительство рассчитывает, что это станет возможным после выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза.
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