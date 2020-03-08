https://static.news.ru/photo/d14af432-610b-11ea-a8a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministerie van OCW/twitter.com

Спустя почти полвека после того, как обещали это сделать, Нидерланды вернули Джакарте ценный артефакт — кинжал, который мятежный принц Дипонегоро передал завоевателям в 1830 году после пятилетнего противостояния с Голландской империей.

В 1949 независимость Индонезии была признана европейской страной, а кинжал внесли в список личных вещей принца, о возврате которых в 1975 году было подписано соглашение. Но в тогда в Джакарту вернулись только седло, копьё и зонт, пишет Guardian.

Кинжал очень важен для Индонезии. Дипонегоро — наш национальный герой. Этот атрибут принца означал его статус- поделился атташе по культуре индонезийского посольства Фери Исванди.

Артефакт будет частью экспозиции на выставке в Национальном музее в Джакарте.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Греции потребовали от Великобритании вернуть скульптуры храма Парфенон, которые из Афин в ХIХ веке вывез бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин. Греческое правительство рассчитывает, что это станет возможным после выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза.