Нидерланды поставят Украине пулеметы на €111 млн

Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны Нидерландов на официальном сайте сообщило, что ведомство заключило договор с бельгийской оружейной компанией FN Herstal на поставку пулеметов для Украины. Отмечается, что главы оборонных ведомств двух стран подписали соглашение, по которому Нидерланды вложат €355 миллионов в бельгийскую промышленность.

В качестве первого использования этой суммы Нидерланды заключили контракт на 111 миллионов евро с бельгийской фирмой FN Herstal. Она поставит пулеметы MAG для Украины, — сказано в пресс-релизе ведомства.

По информации ведомства, Бельгия также построит для Нидерландов военные корабли.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что стратегия Вашингтона при оказании Киеву военной помощи заключается в наращивании мощностей, поставляемых ВСУ. На вопрос о том, почему США продолжают снабжать Киев более мощным вооружением несмотря на угрозу эскалации, дипломат ответил, что все поставленные на Украину вооружения были одобрены в том числе партнерами Соединенных Штатов. Он добавил, что у него нет новой информации по изменениям в военной помощи, которую Белый дом поставляет Киеву.