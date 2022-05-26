Нидерланды попросят помощи у России для вывоза зерна с Украины Глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен попросит помощи у России для вывоза зерна с Украины

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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что власти страны рассмотрят возможность присоединиться к коалиции для сопровождения судов с украинским зерном, но им потребуются гарантии со стороны России. Она добавила, что о взаимодействии придётся просить Турцию в том числе. Несмотря на это, глава ведомства отметила, что план по вывозу зерна с Украины находится ещё на ранней стадии обсуждения, пишет РИА Новости.

Если есть какой-либо способ вывезти зерно и если бы Нидерланды попросили внести вклад, конечно, я была бы очень рада быть частью такого союза. Но мы ещё не на этой стадии, к сожалению, — поделилась Оллонгрен.

Она пояснила, что Россия в этом плане должна будет гарантировать безопасность судов.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее предостерегла мировое сообщество от попыток умиротворения России и заявила, что лично готова неустанно трудиться над тем, чтобы Украина одержала победу благодаря военной помощи и санкционному давлению на Москву. Она подчеркнула, что России нужно противопоставить силу. Глава британского внешнеполитического ведомства отметила, что санкционная политика против России должна быть усилена.