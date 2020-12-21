Нидерланды отменили рейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса

Нидерланды временно приостановили авиасообщение с Великобританией из-за нового типа коронавируса. В стране был выявлен один такой случай, что заставило власти пойти на отмену рейсов.
Выявленный случай исследуется дополнительно,
Запрет на авиасообщение с Англией вступает в силу с 06:00 20 декабря и будет действовать до 1 января 2021 года.
Вечером 19 декабря главный врач Британии Крис Уитти объявил, что в стране выявлен новый тип коронавируса, который может распространяться гораздо быстрее, чем предыдущие штаммы смертельной инфекции. Премьер Борис Джонсон в связи с ростом числа заболевших и появлением нового типа вируса был вынужден «отменить Рождество» и ввести дополнительные ограничения в более благополучных районах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на выявленный в Великобритании более заразный тип COVID-19. В организации пообещали предупредить мир о характеристиках нового штамма и любых последствиях.