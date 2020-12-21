Нидерланды отменили рейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/6072df3c-4282-11eb-b7ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нидерланды временно приостановили авиасообщение с Великобританией из-за нового типа коронавируса. В стране был выявлен один такой случай, что заставило власти пойти на отмену рейсов.

Выявленный случай исследуется дополнительно, говорится в сообщении на официальном сайте страны. Национальный институт здравоохранения посоветовал свести к минимальному риску завоз в Нидерланды нового штамма, ограничив авиарейсы.

Запрет на авиасообщение с Англией вступает в силу с 06:00 20 декабря и будет действовать до 1 января 2021 года.

Вечером 19 декабря главный врач Британии Крис Уитти объявил, что в стране выявлен новый тип коронавируса, который может распространяться гораздо быстрее, чем предыдущие штаммы смертельной инфекции. Премьер Борис Джонсон в связи с ростом числа заболевших и появлением нового типа вируса был вынужден «отменить Рождество» и ввести дополнительные ограничения в более благополучных районах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на выявленный в Великобритании более заразный тип COVID-19. В организации пообещали предупредить мир о характеристиках нового штамма и любых последствиях.