Нидерланды обвиняют двух российских дипломатов в шпионаже

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Силовики Нидерландов обвиняют двух российских дипломатов в шпионаже. Об этом сообщает местный телеканал.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, они объявлены персонами нон грата. Их должны выслать из страны. Голландская разведка считает обвинённых дипломатов офицерами Службы внешней разведки (СВР).

Ранее прокуратура Дании выдвинула обвинение против проживающего в стране гражданина России. Его подозревают в шпионаже. Обвинение будет добиваться тюремного срока для россиянина. Им может оказаться учёный-химик Алексей Никифоров. Об этом заявила член Общественной палаты Мария Бутина.

Как писал NEWS.ru, ФСБ задержала во Владимирской области россиянина, которого подозревают в контрабанде военного оборудования в Китай. По версии следствия, с жителем Мурома связался китаец, заинтересованный в покупке военного оборудования. После этого россиянин приобрёл ряд изделий, используемых при создании систем управления военной техникой.