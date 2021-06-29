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Нидерланды попросят Россию прокомментировать инцидент с голландским кораблём

20:43, 29 июня 2021
Фото: heb/wikidata.org

Нидерланды планируют обратиться к России из-за инцидента с якобы небезопасными действиями российских истребителей в Чёрном море. Об этом заявила исполняющая обязанности министра обороны страны Анк Бейлевельд-Схаутен. Её слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что военный корабль Evertsen имеет полное право на проход по Чёрному морю. Бейлевельд-Схаутен назвала действия России безответственными.

Нет никаких оправданий таким агрессивным действиям, которые без необходимости увеличивают риск инцидентов, — отметила Бейлевельд-Схаутен.

Ранее в Министерстве обороны Нидерландов заявили, что российские истребители создали опасную ситуацию для голландского военного корабля Evertsen в Чёрном море. Там отметили, что российские истребители пролетели слишком близко к голландскому фрегату. Из-за «запугивания» российских истребителей у корабля возникли перебои в работе электронного оборудования.

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