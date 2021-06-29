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Корабли Украины и НАТО могут совершить проход в водах Крыма вслед за британским эсминцем Defender. Об этом сообщил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Его слова приводит УНИАН.

По его словам, Украина и её союзники по НАТО могут выбрать короткий маршрут из Одессы в Батуми через мыс Фиолент. Романенко считает, что вторжение Defender в российские воды можно охарактеризовать...