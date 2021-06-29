Нидерланды попросят Россию прокомментировать инцидент с голландским кораблём
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
20:43, 29 июня 2021
Фото: heb/wikidata.org
Нидерланды планируют обратиться к России из-за инцидента с якобы небезопасными действиями российских истребителей в Чёрном море. Об этом заявила исполняющая обязанности министра обороны страны Анк Бейлевельд-Схаутен. Её слова приводит РИА Новости.
Она подчеркнула, что военный корабль Evertsen имеет полное право на проход по Чёрному морю. Бейлевельд-Схаутен назвала действия России безответственными.
Нет никаких оправданий таким агрессивным действиям, которые без необходимости увеличивают риск инцидентов, — отметила Бейлевельд-Схаутен.
Ранее в Министерстве обороны Нидерландов заявили, что российские истребители создали опасную ситуацию для голландского военного корабля Evertsen в Чёрном море. Там отметили, что российские истребители пролетели слишком близко к голландскому фрегату. Из-за «запугивания» российских истребителей у корабля возникли перебои в работе электронного оборудования.