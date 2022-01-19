Нидерланды обозначили сроки для обжалования решения по скифскому золоту

Обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине музеи Крыма могут в течение недели, до 26 января. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтик.

Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года, — сообщил он.

Апелляционный суд Нидерландов 26 октября 2021 года постановил передать золото скифов Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде страны. Музеи Крыма выступили за подачу кассации, но пока её не подавали.

19 января СКР начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота. Ведомство выясняет, что было предпринято для того, чтобы его вернуть.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов высказал опасение, что в случае передачи коллекции скифского золота Украине оно будет утеряно для общества и окажется в частной коллекции.

Коллекция была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до присоединения Крыма к РФ. В августе того же года амстердамский музей решил не передавать коллекцию ни Украине, ни России до решения суда или достижения соглашения между сторонами.