Нидерланды не будут высылать россиян, раскрывших детали о деле MH17

Нидерланды не станут депортировать супружескую пару россиян, предоставившую властям информацию о крушении рейса MH17 на востоке Украины спустя два года после переезда из Роcсии. Об этом сообщила голландская газета Volkskrant, добавив, что миграционная служба и судьи сочли нелогичным то, что пара не дала показаний сразу, хотя те утверждают, что не сделали это из-за беспокойства за возможное преследование со стороны ФСБ.

Нидерланды трижды отказывали паре в просьбе о предоставления убежища. Летом россияне исчерпали все средства правовой защиты, однако недавно Служба иммиграции и натурализации страны (IND) всё-таки решила удовлетворить их запрос и предоставила им убежище, сообщает издание.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе пытались доказать, что лайнер якобы был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года зенитных установок «Бук» российскими солдатами 53-й бригады из Курска на границу с Украиной.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер был сбит ракетой, привезённой из России на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков, чья настоящая фамилия Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Он опровергает свою причастность к крушению лайнера.

Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин обвинил следствие по делу о крушении МН17 в однобокости, добавляя, что оно игнорирует некоторые обстоятельства. Так, до сих пор остаётся открытым вопрос, почему Украина не закрыла своё воздушное пространство. Голландские депутаты привлекали к расследованию экспертную компанию, которая не смогла прояснить ситуацию.