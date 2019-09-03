Голландская прокуратура хочет допросить свидетеля Владимира Цемаха по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17. В настоящее время его удерживает Украина.
Пассажирский лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане нескольких государств.
Украина и ряд европейских стран считают, что самолёт был сбит повстанцами в Донбассе с помощью системы противовоздушной обороны «Бук». Россия настаивает на том, что это была роковая ошибка украинских военных.
Как ранее писал News.ru, СБУ объявила о поимке бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.