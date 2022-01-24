Нидерландский сенатор Кокс стал новым главой ПАСЕ

Новым председателем ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс, следует из результатов выборов, которые прошли в рамках открывшейся в Страсбурге зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Глава ПАСЕ избирается на два года из числа её представителей.

Отмечается , что за кандидатуру Кокса проголосовали 164 человека. Его конкурент — глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Мария Мезенцева — набрала 80 голосов.

Кокс является членом нидерландской Социалистической партии, а также главой группы «Объединённые европейские левые» в ПАСЕ. Он сменил на этом посту бельгийского сенатора Хендрика Дамса.

Одними из ключевых тем обсуждения зимней сессии ассамблеи станут вопросы борьбы с пандемией COVID-19 с помощью мер общественного здравоохранения, борьбы с ростом ненависти к ЛГБТ в Европе, а также вопрос отравления российского оппозиционера Алексея Навального и др.

Ранее сообщалось, что участники зимней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в организации. Вопрос передан на рассмотрение профильных комиссий, дебаты по этой теме ожидаются 26 января. В общей сложности было подано два протеста от литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса и украинского депутата Евгении Кравчук. За их предложения проголосовали соответственно 49 и 47 участников сессии. Для принятия инициативы и назначения дебатов за неё должны проголосовать не менее 30 депутатов как минимум из пяти разных национальных делегаций.