«Ничего не остается»: в Германии раскрыли, как армия России уничтожает ВСУ Журналист Репке: ВС России уничтожают позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Российские войска успешно применяют авиабомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ, рассказал немецкий журналист Юлиан Репке в обзоре на YouTube-канале Bild. По его мнению, залогом успеха для ВС РФ стало господство в воздухе в связке с наземными вооружениями. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от позиции ничего не остается. Это большое преимущество, — отметил журналист.

Репке утверждает, что глубина воронки после удара такой бомбой может достигать нескольких метров. Журналист отметил, что для всех остается загадкой, откуда у ВС России такой арсенал оружия, и как они планируют свои операции на поле боя.

В феврале «Российская газета» сообщала, что российские войска применили новую тактику в наступательных операциях на Запорожском направлении. Издание со ссылкой на информацию Telegram-каналов сообщало, что при штурме ВС РФ позиций противника в районе населенного пункта Работино удары по ВСУ сначала наносились авиабомбами, затем работала артиллерия, и только после этого в бой вступали пехота и танки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал летчика Fighterbomber сообщал, что в сентябре 2023 года в ходе СВО истребитель Су-34 ВКС России впервые применил бомбу ФАБ-1500 M54. По данным канала, конструкторам пришлось создавать новое оборудование, чтобы превратить свободнопадающие авиабомбы в управляемые с помощью унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК). В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.