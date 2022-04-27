Nice Matin: Минфин Франции арестовал виллы Дерипаски, Шамалова и Бажаева

Олег Дерипаска / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Французские власти отчитались об аресте трёх особняков в рамках исполнения антироссийских санкций, передаёт издание Nice Matin. Речь идёт о собственности, которая, по информации газеты, принадлежит предпринимателям из России. Так, например, в районе курорта Сен-Тропе была арестована вилла «Геркулес», которая, по утверждению издания, принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске.

Двумя другими объектами недвижимости стали вилла в окрестностях Биаррица, а также вилла «Трианон» рядом с коммуной Сен-Жан-Кап-Ферра на Ривьере. Особняки, пишет автор материала, принадлежат акционеру «Сибура» Кириллу Шамалову и председателю совета директоров «Русской платины» Мусе Бажаеву соответственно.

Отмечается, что всего во Франции с начала антироссийской санкционной кампании было арестовано четыре яхты, шесть вертолётов и порядка 30 объектов люксовой недвижимости.

Власти Великобритании ранее внесли коррективы в санкционный список в отношении России. В перечень включены 195 физических лиц и компаний. Изменения касаются попавших под санкции членов российского парламента. Они носят технический характер. Кроме того, добавлены пояснения относительно причин введения рестрикций против тех или иных лиц.