https://static.news.ru/photo/fc137546-cb05-11e9-97ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Ниагарский водопад окрасится в цвета флага Татарстана — красный, белый и зеленый, сообщил представитель службы национального парка «Ниагара Фолс» Шон Данн.

Шоу начнётся 30 августа 2019 года в 22:00 по местному времени. Дата не случайна — именно в этот день в 1990 году республика приняла декларацию независимости, пишет ТАСС . Однако регион после переговоров с федеральным центром не стал выходить из состава России, а остался в числе субъектов федерации.

В следующем году — 29 ноября 1991-го — утвердили флаг: зелёный означает весну и является цветом ислама, белый — чистоту, красный — энергию, жизнь. По другой версии, зелёный цвет означает этнических татар, проживающих в республике, а красный — русских. Белая полоса — это мир и согласие между народами.

В этом году нам хотелось как-то особенно отметить день республики, поэтому я обратился к администрации Ниагарского водопада с просьбой, — рассказал автор инициативы Марат Салахутдинов — глава Ассоциации татар Монреаля (Канада).

В марте 2019 года река Чикаго, протекающая через одноимённый город в США, окрасилась в зелёный цвет. Причина — народные гуляния в честь Дня святого Патрика — одного из покровителей Ирландии, писал News.ru.