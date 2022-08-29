NI заявил о невозможности для Запада выиграть на Украине National Interest: у Запада отсутствуют возможности для победы в конфликте на Украине

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

«Жесткая и неудобная правда» для Запада заключается в том, что он не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине, заявил обозреватель Рамзи Мардини. В статье, опубликованной The National Interest, он отметил, что западные страны зря рискуют и тратятся.

В любом случае, Запад не выигрывает войну. Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение, — подчеркнул Мардини.

Он считает, что «при любом варианте урегулирования отвергнуть условия Москвы будет очень трудно». По мнению автора публикации, ситуация для войск Украины становится все более плачевной, однако на Западе не очень хотят сделать приоритетом в урегулировании дипломатию.

Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. Поскольку Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой Вашингтоном политики, дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией, — уверен Мардини.

Он указал на особую роль НАТО в разжигании конфликта — обязательства Альянса принять в свой состав Украину стали корнем нестабильности. Упрямство Вашингтона, не желающего разрешить конфликт за столом переговоров, лишь «разрушит Украину еще сильнее», заключил автор.

Ранее стало известно, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил: Россия будет использовать любую паузу для подготовки к массированному наступлению. ВСУ продолжают вести боевые действия, в то время как Киев препятствует инициативам о проведении мирных переговоров, так как они обернутся смертным приговором для украинского государства, отметил он.