NI: Запад может признать Крым российским на переговорах по безопасности

Международное признание суверенитета Москвы над Крымом может стать итогом переговоров о гарантиях безопасности между Россией и Западом. Такое мнение высказал политолог Стивен Сабо в статье, опубликованной National Interest.

Автор публикации напомнил о послевоенной истории, когда США и СССР договорились о нейтральном статусе Австрии. Сабо считает, что таким же путём можно снять напряжение вокруг Украины.

США и их западные партнёры могут предложить российскому правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны, — отметил политолог.

Он добавил, что переговоры могут изменить признанные в мире границы Украины.

В результате сделки Донбасс, для Украины практически потерянный, сможет войти в состав Российской Федерации. Крым тоже останется частью России. Украина же сможет сосредоточиться на построении собственной политической и экономической системы, — подчеркнул Сабо.

Он также назвал крупной ошибкой обещание, данное Украине в 2008 году, о её будущем вхождении в НАТО.

Америке не нужен ещё один союзник с нестабильным и коррумпированным правительством и многочисленным меньшинством, — написал он.

Ранее стало известно, что позиция США по Украине не изменилась после консультаций с Москвой в Женеве, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. В Вашингтоне по-прежнему считают, что Киев должен иметь шанс вступить в НАТО, отметил он. По его словам, Альянс следует политике открытых дверей, и любая страна, которая стремится стать членом НАТО, должна иметь такую возможность.