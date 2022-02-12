NI: слухи о войне на Украине раздула разведка США

Профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон заявил, что истерию вокруг «войны» с Россией раздули США. Это было сделано для остановки «Северного потока — 2», отметил он в статье, опубликованной в журнале National Interest.

Хендриксон указал , что изначально власти США могли не верить в возможность начала гипотетического вооружённого конфликта. Они могли использовать внешнеполитическую ситуацию в своих корыстных целях.

Нельзя отрицать тот факт, что страх перед войной, который навели добросовестно выполняющие свои обязанности средства массовой информации, принёс «ястребам» большие преимущества. Люди, заинтересованные в продаже СПГ, добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода «Северный поток — 2», — считает профессор.

По мнению политолога, военно-промышленный комплекс США остался доволен передачей оружия Украине. При этом антироссийская коалиция получила юридические полномочия от конгресса на полное прекращение отношений с Москвой. Профессор уверен, что вооружённого конфликта на Украине не будет.

Война, которую придумала американская разведка, это вздор, — указал Хендриксон.

Ранее стало известно, что представитель российского МИД Мария Захарова обвинила медиа и источники, заявляющие о готовящемся вторжении России на Украину, в глобальной провокации. По её словам, кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, «такой информации нет ни у кого».