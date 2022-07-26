NI: РФ купается в деньгах, а Запад страдает из-за антироссийских санкций NI: Россия добилась рекордного профицита, а у Запада возникли проблемы из-за санкций

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Западные санкции не смогли развалить экономику России, которая «ни на грамм не пострадала». При этом антироссийские санкции приносят больше проблем всему миру, чем самой России, сообщает The National Interest.

Издание отмечает, что во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные $70,1 млрд. Рубль демонстрирует завидную устойчивость, и по отношению к евро уже добрался до показателей 2015 года. Подобный успех России принесли её способность экспортировать нефть, газ, зерно и золото, а также высокие цены на товары.

В свою очередь в Европе ввод антироссийских санкций привёл к двойной проблеме: теперь там не хватает топлива, а рост цен на энергоносители подстегивает инфляцию, подчеркнули в The National Interest.

Ранее стало известно, что ограничительные меры США в отношении российского госдолга привели к падению популярности американских государственных облигаций и кризису, заявил депутат Госдумы Денис Кравченко. Снижение доли в американском госдолге Китая и Японии свидетельствует о запросе на формирование новых мировых валютных зон, подчеркнул он.