NI рассказал, почему стоит серьёзно отнестись к гневу Франции по AUKUS

Американский журнал National Interest объяснил, почему США следует как можно скорее наладить отношения с Парижем после отказа Австралии от контракта на поставку французских подводных лодок из-за нового альянса AUKUS. По мнению издания, французы обладают внушительным влиянием в Европе и Тихоокеанском регионе.

Автор статьи отмечает , что хотя французы знали о проблемах с контрактом на поставку вооружений в Австралию, их гнев оправдан. Дело в том, что США, по сути, «выдавили» Париж из этого договора, поставив под угрозу весь военно-промышленный комплекс Франции.

Недовольство, по мнению автора, привело к тому, что в Париже снова подняли голос приверженцы неоголлизма. Они требуют отказаться от сотрудничества с англосаксами по всем вопросам.

В материале сказано, что политика отчуждения Франции непременно приведёт к сближению с Москвой. С учётом большого влияния Франции в Тихоокеанском регионе подобный сценарий может нивелировать успехи внешнеполитического ведомства США.

Ранее австралийский новостной портал News.com.au опубликовал материал, который посвящён отзыву Францией посла из Канберры после окончания контракта на подводные лодки. В материале говорится, что существуют опасения, что Франция вновь может нанести серьёзный удар. Данная публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом издания в Facebook. Они высмеяли решение Парижа.