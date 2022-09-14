NI: остановка Россией экспорта нефти грозит Западу «войной на истощение»

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Цистерны с нефтью

Если президент Владимир Путин остановит экспорт российской нефти, Западу грозит «война на истощение», сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на The National Interest (NI). По оценкам американских журналистов, действия США и их союзников могут спровоцировать серьезное противостояние между Москвой и западными странами, после того как в начале сентября министры финансов стран G7 опубликовали заявление, в котором подтвердили свои планы по установлению предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты.

Если Россия не будет соблюдать ценовой потолок, это может спровоцировать войну на истощение между Москвой и Западом. Если Путин решит прекратить экспорт нефти в страны, которые вводят ограничения, то цены на энергоносители снова вырастут, что создаст головную боль для Байдена в преддверии приближающихся промежуточных выборов, — считает аналитик Блейз Мэлли.

Эксперт констатировал, что к плану G7 и к тому, как он будет реализован, есть большие вопросы. Самый важный связан с реакцией Москвы за задумку США и их союзников. Инициаторы идеи предполагают, что Россия будет соблюдать новые правила, так как иначе она рискует лишиться прибыли от экспорта энергоносителей. Однако существует мнение, что РФ не станет соблюдать никаких правил и начнет играть по своим. Москва может установить нижний предел для продажи нефти и просто ждать, когда «покупатели начнут стучаться в ее дверь».

Путин уже пригрозил странам, которые будут участвовать в ограничении цен на нефть. Прорабатывается вопрос, может ли экспорт нефти быть застрахован российскими или азиатскими компаниями.

В Великобритании читатели газеты Daily Mail ранее высмеяли решение стран G7 ввести потолок цен на нефть из России. Под соответствующей новостью один из пользователей пошутил, что попытался отказаться от высоких тарифов своей энергетической компании, на что получил угрозу отключения электричества в дома. Некоторые указали на неправомерность и глупость данного решения, так как Запад не представляет интересы всего мира.