NI назвал регион возможного боя самолётов РФ и НАТО

Балтийское море может стать местом воздушного боя между российскими воздушными силами и ВВС государств НАТО. Об этом сообщает The National Interest.
Автор издания Тревор Филсет
Минобороны России 15 июня рассказало, что иностранные истребители сопровождали российские бомбардировщики Ту-160, выполнявшие полёт над Балтийским морем. В тот же день, как уверяют военные Эстонии, воздушную границу их страны нарушили два российских Су-35. В МИД Эстонии был вызван временный поверенный в делах России, которому вручили ноту протеста. В Минобороны России подчеркнули, что Су-35 не отклонялись от маршрута.
Ранее стало известно, что государства, входящие в НАТО, сожалеют о выходе России из Договора по открытому небу. Об этом говорится в заявлении Альянса. Прежде появилась информация, что РФ выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года. Страна уведомила всех участников о своём решении покинуть Договор спустя шесть месяцев после направления уведомления.