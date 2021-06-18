NI назвал регион возможного боя самолётов РФ и НАТО

https://static.news.ru/photo/2411a0ac-d06a-11eb-8f00-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Балтийское море может стать местом воздушного боя между российскими воздушными силами и ВВС государств НАТО. Об этом сообщает The National Interest.

Автор издания Тревор Филсет указывает , что Балтийское море «делят между собой» Россия, Финляндия и Швеция, а также Польша, Германия и Дания. Последние три страны входят в состав Североатлантического альянса.

Минобороны России 15 июня рассказало, что иностранные истребители сопровождали российские бомбардировщики Ту-160, выполнявшие полёт над Балтийским морем. В тот же день, как уверяют военные Эстонии, воздушную границу их страны нарушили два российских Су-35. В МИД Эстонии был вызван временный поверенный в делах России, которому вручили ноту протеста. В Минобороны России подчеркнули, что Су-35 не отклонялись от маршрута.

Ранее стало известно, что государства, входящие в НАТО, сожалеют о выходе России из Договора по открытому небу. Об этом говорится в заявлении Альянса. Прежде появилась информация, что РФ выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года. Страна уведомила всех участников о своём решении покинуть Договор спустя шесть месяцев после направления уведомления.