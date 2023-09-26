Незнайка и его друг Гунька: как Зеленский опозорил Канаду

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский, Джастин Трюдо

«Сегодня в этом зале присутствует украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который сражался за независимость Украины против русских и продолжает поддерживать войска даже в возрасте 98 лет», — произнес спикер палаты общин Канады Энтони Рота 22 сентября, когда в парламент страны был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Есть только один интересный момент: оказалось, что этот самый ветеран служил во время Второй мировой войны в рядах дивизии ваффен СС «Галичина».

Старый Ярослав Хунка — а по-украински фамилия читается как Гунька — дождался минуты славы. Ему стоя аплодировал канадский парламент, а также премьер Джастин Трюдо и президент Украины Зеленский. Дряхлый эсэсовец стоял с опущенными, как у Вия, веками и потрясал кулачками самодовольно и мстительно.

Возмутились все

Спустя пару дней Энтони Рота вертелся как уж на сковородке, стараясь прикрыть премьера Трюдо, и многословно каялся, сочиняя версию о том, как ветеран СС стал чуть ли не героем Канады.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разумеется, о том, что Гунька является военным преступником, который служил в дивизии СС «Галичина», спикеру не шепнули на ухо в коридоре парламента. Возмущенные заявления последовали от ряда еврейских и антифашистских организаций, включая пользующийся большим авторитетом Центр друзей Симона Визенталя. Извинений потребовал МИД Польши через своего посла в Канаде Витольда Дзельского. С осуждением произошедшего выступило и посольство России. Дать надлежащую правовую и моральную оценку инциденту потребовал белорусский МИД.

В итоге спикер парламента Энтони Рота извинился перед еврейскими общинами своей страны и всего мира. И подчеркнул, что это его личная вина. И, мол, все случилось исключительно по незнанию.

Незнание как привычка

Видимо, «по незнанию» Владимир Зеленский присвоил однажды звание Героя Украины еще одному бандеровцу, сотнику УПА Мирославу Симичу, которого почему-то не расстреляли в свое время в СССР, а отправили за решетку на 32 года.

Этот гуманизм по отношению к нацистским преступникам и привел к возрождению силы (а сегодня следует с горечью признать, что это сила), против которой вели кровопролитную войну наши деды и прадеды. Включая деда президента Украины лейтенанта Семёна Зеленского — командира стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии, кавалера двух орденов Красной Звезды.

И сегодня внук славного командира публично раздает неонацистам высшие награды государства (вспомним чествование в Верховной раде «правосека» Коцюбайло) и радостно приветствует престарелого эсэсовца из дивизии «Галичина» Ярослава Гуньку (Хунку).

«Защитников Украины», кого не отловили и не добили после войны (а последнюю вооруженную банду разгромили лишь в 1960 году в Тернопольской области), приютили по всему свету. Часть из них влилась в самую крупную в мире украинскую общину в Канаде. Разумеется, там никто не разбирался, у кого руки по локоть в крови, а у кого по плечо. Сколько таких Гунек попряталось по миру, трудно сосчитать. Но они уже давно и не прячутся.

Фото: Delmi Alvarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Да и подобные инциденты уже давно перестали удивлять. Как перестали удивлять и шествия ветеранов ваффен СС в Прибалтике, снос памятников советским воинам-освободителям по всему миру, откровенно нацистская символика элитных подразделений ВСУ. Идет повсеместная реабилитация нацизма. И уже очевидно для всех, что вдохновляет и питает ее ненависть к России и русским. Не этническим русским, а тем, кто относит себя к русскому миру.

Кто друг Незнайки?

На дипломатическом уровне давать отпор проявлениям нацизма практически невозможно. Они становятся все более дерзкими и откровенными. Успех СВО должен положить этому конец. Но денацификация не может быть осуществлена наполовину. Иначе так и будут героизировать и чествовать в парламентах мира кровавых ветеранов-нацистов. А приглашающие их депутаты будут изображать невинность, каяться и ссылаться на недостаток информации и незнание. Так, как это сделал канадский Незнайка Энтони Рота.

А кто лучший друг Незнайки? Это мы знаем с детства по бессмертной книге Николая Носова. Разумеется, это Гунька.

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