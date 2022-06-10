«Нежелательный эпизод»: Болсонару про ситуацию на Украине Болсонару предложил Байдену помощь в разрешении ситуации на Украине

Фото: Antonio Molina / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил свою помощь американскому президенту Джо Байдену в разрешении ситуации на Украине, чтобы «весь мир вернулся к нормальной жизни». Глава государства при этом назвал происходящее на Украине «нежелательным эпизодом». Политик признался, что ему приходиться действовать «с осторожностью», так как Бразилия «зависит» от внешних игроков, пишет ТАСС.

Господин президент Джо Байден, мы готовы сотрудничать в поиске выхода из этого нежелательного эпизода между Россией и Украиной. Мы надеемся и молимся за наискорейший выход из этой ситуации, чтобы не только Бразилия, но и весь мир вернулся к нормальной жизни, — заявил Болсонару.

Бразильский лидер при этом назвал позицию своей страны в этом вопросе «взвешенной», так как страна действует в интересах мира.

Отказ ряда стран в мире от изоляции России из-за действий на Украине является результатом «провала» и «серьёзной ошибки» США и их союзников, сообщило ранее в своей редакционной статье агентство Bloomberg. Авторы материала назвали «обескураживающей» терпимость, которую готовы проявить страны Африки, Латинской Америки и Азии к решениям Москвы. Отмечается, что подобная практика становится общемировой тенденцией. В статье также раскритиковали Саммит Америк, который показал, что страны двух континентов не готовы подчиняться правилам Вашингтона. Саммит США — АСЕАН при этом журналисты назвали «оглушительным фиаско».