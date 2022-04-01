Нежеланные цветы жизни: почти половина беременностей в мире случайны

В ежегодном докладе Фонд народонаселения ООН (ЮНФПА) заявил , что почти половина всех беременностей в мире, а это 121 миллион случаев в год, являются непреднамеренными. Как отмечается в документе, эта доля поразительно высока и вызывает обеспокоенность мирового сообщества, насколько соблюдаются права женщин в современном обществе. ЮНФПА отмечает, что без каких-либо решительных действий продолжающийся рост населения планеты только усугубит ситуацию.

Надо пояснить, что непреднамеренная беременность не всегда нежелательная. Однако, по оценкам фонда, более 60% непреднамеренных беременностей заканчиваются абортами. В свою очередь 45% абортов оказываются небезопасны для здоровья женщин (порядка 7 миллионов случаев госпитализаций ежегодно), а некоторые и вовсе приводят к летальному исходу. Сокращение числа нежелательных беременностей позволило бы в том числе сэкономить финансовые ресурсы на комплексные услуги в области сексуального здоровья.

Беременность в нищете

По данным отчёта, 257 млн женщин, которые хотят избежать беременности, не используют безопасные современные методы контрацепции (из них 172 млн не прибегают к их помощи вовсе). Представители ЮНФПА отмечают критическую важность доступа к средствам предохранения. Однако их наличие само по себе не является решением.

Бывают случаи, когда женщины не могут самостоятельно выбирать, заводить ли им детей, а также принимать решение об их количестве и об интервалах между рождениями, особенно часто это замечается в странах с низким социально-экономическим уровнем. Важную роль играет и финансовая сторона вопроса. Женщины в небогатых семьях воспринимают рождение ребёнка как неизбежность, при этом беременность для них зачастую оказывается нежеланной. Отчасти, конечно, это связано с тем, что они не могут себе позволить современные средства контрацепции. Но зачастую беременность — следствие отсутствия выбора и каких-то жизненных перспектив. Например, не имея возможности закончить образование, женщина может не видеть причин откладывать рождение ребёнка.

Женщины с низким уровнем дохода также обычно значительно менее образованны, чем их более зажиточные сверстницы, и поэтому им может не хватать знаний о контрацепции. Кроме того, они с большей вероятностью будут проживать в сельской местности или в недостаточно обслуживаемых частях городских районов и, следовательно, могут не иметь доступа к медицинским и консультативным услугам, — говорится в докладе.

Индийские матери и их дети участвуют в акции протеста с требованием выплаты пособия по беременности и родам Tumpa Mondal/Xinhua/Global Look Press

Противоположная ситуация наблюдается среди женщин с более высоким семейным доходом — они принимают решение в соответствии со своими желаниями и планами. В крупных городах женщины более свободны и привержены к созданию карьеры и профессиональному развитию.

Нехватка знаний

Исследования показывают, что бывают случаи, когда непреднамеренная беременность происходит из-за отсутствия знаний о сексуальной и репродуктивной сферах, а также по причине недоступности качественной информации. При этом знания в данной сфере зачастую помогают людям без стыда обсуждать свои отношения и приходить к согласию в вопросах использования средств предохранения.

Сегодня половое просвещение людей находится на крайне низком уровне. Почему-то до сих пор тема репродуктивного здоровья входит в число постыдных и недопустимых для публичного обсуждения, беспокоится председатель ООД «За права женщин России» Людмила Айвар. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что в особенности молодое поколение легкомысленно относится к своей жизни и не заботится о безопасности секса.

Безопасный секс не применяется, особенно у молодого поколения, которое не может просчитать на два шага вперёд. У людей очень легкомысленное отношение к дальнейшей своей жизни с точки зрения репродуктивного здоровья. Необходимо просвещать людей и не допускать нежелательных беременностей, которые в дальнейшем приводят к бесплодию и другим заболеваниям. Никто не придумал такие аборты, которые будут полностью безопасны, — отмечает эксперт. Людмила Айвар Председатель ООД «За права женщин России» Председатель ООД «За права женщин России»

Репродуктивный контроль

Сексуальное насилие и принуждение к репродуктивной деятельности (форма домашнего и сексуального насилия, при которой мужчина принуждает женщину к беременности) по-прежнему распространены повсеместно. Это признано нарушением прав человека, борьба с этим ведётся уже давно, но не очень успешно. Как показывают исследования, случайные беременности в результате насилия происходят очень часто. Причём насилие может проявляться как в виде физического принуждения, так и словесного и психологического давления.

Репродуктивный контроль может перерасти в «репродуктивное принуждение», при котором партнёр или семья вмешиваются в репродуктивный выбор женщины, например, не позволяют женщине прервать беременность, если она этого хочет, или, наоборот, заставляют ее делать аборт без её на то желания, — говорится в докладе.

Ute Grabowsky/Global Look Press

Авторы утверждают, что сексуальное насилие также используется в качестве оружия войны и часто распространено в конфликтных зонах. Один из обзоров среди беженцев и внутренне перемещённых лиц в 19 странах, освещённых в докладе ЮНФПА, оценил распространённость сексуального насилия в военных зонах в 21,4%. Такая ситуация наблюдается и в Афганистане, где, по оценкам агентства, к 2025 году число случайных беременностей вырастет до 4,8 млн.

Как правило, насилие происходит в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Никто не думает ни о какой безопасности и незапланированной беременности. А это очень опасно, потому что дети, которые могут родиться после таких ситуаций, нежеланны, ненавистны, поскольку постоянно напоминают о том, каким образом они были зачаты, — отметила Айвар в беседе с NEWS.ru. Людмила Айвар Председатель ООД «За права женщин России» Председатель ООД «За права женщин России»

По её словам, тема женского насилия остаётся большой проблемой, о которой нельзя умалчивать. В таких ситуациях сразу надо обращаться к врачам, в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать все улики. Насилие будет продолжаться до тех пор, пока будет оставаться безнаказанными.

У меня такое впечатление, что сколько бы мировое сообщество ни защищало права женщин, к сожалению, насилие в отношении женщин в «цивилизованной» Европе или США распространено даже больше, чем в России. Нет уважения к женщине как к равноправному с мужчинами человеку. Эта проблема остаётся, несмотря на наблюдаемое сопротивления женщин, — заключила эксперт. Людмила Айвар Председатель ООД «За права женщин России» Председатель ООД «За права женщин России»

Тем не менее в докладе подчёркивается, что международное сообщество взяло на себя обязательство разработать дорожную карту по правам женщин, которая поможет человечеству пережить эти коренные изменения до 2030 года.