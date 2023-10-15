«Незаменимое государство»: Байден заявил о поддержке Украины и Израиля Байден заявил, что США могут одновременно поддерживать Украину и Израиль

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Джо Байден

США способны одновременно поддерживать Украину и Израиль, заявил в интервью телеканалу CBS президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Он также подчеркнул, что Вашингтон может обеспечить международную безопасность. Байден назвал США «незаменимым государством».

Ради бога, мы, Соединенные Штаты Америки — самая мощная страна в истории мира. Мы сможем позаботиться и о том и о другом и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом, — сказал Байден.

Ранее помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом собирается запросить у Конгресса США более $2 млрд на помощь Украине, Израилю и на другие нужды. По его словам, пока у Вашингтона есть возможность продолжать поставки Киеву всего необходимого, в том числе критически важных боеприпасов.

8 октября Пентагон в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. 10 октября ряд американских законодателей от Республиканской и Демократической партий внес в палату представителей США законопроект о выделении $2 млрд на укрепление системы ПВО Израиля «Железный купол». Документ получил поддержку более чем полутора десятков законодателей от обеих партий.