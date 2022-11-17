Newsweek: США могут попытаться отобрать у России часть ее территорий Newsweek: США хотят заполучить принадлежащий России остров Врангеля

США могут попытаться отобрать часть российских территорий, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на американский журналист Брендан Коул. В материале Newsweek он уточнил, что Вашингтон интересуется владениями РФ в Арктике, а именно островом Врангеля. Он напомнил, что ранее в Штатах находили записи, якобы подтверждающие принадлежность этого острова к ним. Эксперт добавил, что американские военные даже раздумывали о создании там своей базы.

Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане на Дальнем востоке России, между Чукотским и Восточно-Сибирским морями. От него до мыса Лисберн в Аляске всего 270 миль, — рассказал Коул.

Бывший комиссар США по исследованию Арктики Томас Эмануэль Дэнс заявил, что американским властям следует предложить России сделку по урегулированию двухсторонних отношений. Одним из предметов этих переговоров может стать остров Врангеля, а также близлежащие территории.

Острова могли бы стать частью более широких переговоров, направленных на достижение урегулирования и реструктуризации наших отношений с Россией посредством более всеобъемлющей сделки, — считает Дэнс.

В аэропорту индонезийского острова Бали ранее разместили баннер с обновленной картой России по случаю приезда делегации из Москвы на саммит G20. В составе страны были указаны ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.