Newsweek: Россия готовит НАТО неприятный сюрприз Newsweek: Россия готовит НАТО неприятный сюрприз в виде смены статуса-кво

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф»

Россия всегда демонстрирует приверженность стратегии оборонительного характера. Однако она может преподнести НАТО неприятный сюрприз в виде смены статус-кво, пишет американское издание Newsweek.

Такой прогноз авторы статьи сделали, исходя из доклада НАТО о ходе спецоперации на Украине. В нем отмечается, что Россия не задействует весь свой военный потенциал в данном конфликте. В частности, не объявлялась всеобщая мобилизация, ограниченно используется авиация и постепенно разворачиваются старые и менее точные системы вооружения. Президент России Владимир Путин может беречь силы для ведения боевых действий против стран Альянса, полагают авторы.

Официальная российская позиция почти всегда носит оборонительный характер, но суть подхода Москвы заключается в изменении статус-кво. В этом контексте нападение на страну НАТО остается возможным, — говорится в статье.

Ранее в Совбезе России отметили, что НАТО продолжает наращивать усилия по созданию прямой военной угрозы России. По мнению экспертов, недавний мадридский саммит организации снова показал, что Альянс является механизмом навязывания интересов США западным странам.