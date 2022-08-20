Newsweek: Испания отказалась от помощи Украине

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Аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса в статье для американского еженедельного новостного журнала Newsweek написал, что власти Испании решили перестать помогать Украине в поставках военной помощи. Он сыронизировал, что испанцы овладели искусством дипломатии настолько хорошо, что могут обещать многое, а выполнять малое. Публицист отметил, что с такими союзниками по НАТО «враги не нужны».

Испания — аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта — овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками? — написал Гонсалес-Галларса.

По его словам, Испания уходит от своих обязательств «тайком».

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что общий объём помощи Украине с момента вступления Байдена в должность президента превысил сумму в 10 миллиардов долларов. Он добавил, что в рамках нового пакета военной помощи Киеву в размере 775 миллионов будут поставлены различные вооружения, включая снаряды и винтовки. Дипломат пообещал, что США продолжат оказывать поддержку Украине, пока это будет необходимо. По его словам, американская помощь способствует успеху украинских военнослужащих.