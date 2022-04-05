New York Times: без российского газа мир ждут бедствия и топливные войны

Если Европа откажется от российского газа, конкурентная борьба за топливо в мире будет только расти. Такой прогноз дал обозреватель The New York Times Стенли Рид. Он отметил, что усиливаться будет и бедственное положение потребителей из-за высоких цен.

В течение следующих трёх лет конкуренция за СПГ будет чрезвычайно жёсткой. <...> Европа и Азия будут тянуть одеяло, чтобы покрыть свои потребности, — говорится в публикации.

Рид добавил, что высокие цены могут стимулировать финансовые вложения в новые газовые месторождения, но в тоже время он выразил сомнение, что это произойдёт по причине высоких затрат на топливо в Европе.

Ранее стало известно, что власти Литвы первыми в Евросоюзе полностью отказались от российского газа. Об этом сообщил министр энергетики страны Дайнюса Крейвиса. Он назвал это результатом последовательной энергетической политики государства и своевременных инфраструктурных решений.

Польша также планирует не продлевать после 2022 года контракт на покупку российского топлива. Кроме того, об отказе от газа из России объявил крупный немецкий энергетический концерн E.ON. При этом там признали, что это приведёт к определённым финансовым потерям.