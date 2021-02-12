Невыполнимость Минских соглашений признали на Украине

https://static.news.ru/photo/263ec756-6db9-11eb-89be-96000091f725_660.jpg Андрей Ермак Фото: instagram.com/iamandreyyermak

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Минские договорённости почти невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Однако, по его словам, в Киеве постараются сделать так, что сработали принципы, заложенные в соглашениях.

Ермак в беседе с телеканалом «Украина» признал , что нет ощутимых результатов за шесть лет действия Минских соглашений. Переговоры, связанные с ними, идут, но медленно.

При этом Ермак отметил, что Украина смогла «поднять уровень безоговорочной поддержки» со стороны своих партнёров из Германии и Франции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США как стратегический партнёр Киева «должны и могут» сыграть ключевую роль в прекращении военного конфликта в Донбассе. Об этом рассказал Андрей Ермак. Он также заявил об актуальности переговоров по прекращению военного конфликта.