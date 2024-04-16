«Невозможно обойтись теорией»: Валуев дал совет о приобщении детей к спорту Валуев призвал приобщать детей к спорту своим примером

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Валуев

Детей нужно приучать к спорту своим примером, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев на «Экскурсии со Знанием» по экспозиции Министерства спорта России. Он добавил, что в спорте невозможно обойтись одной теорией.

Нужно служить примером. В спорте невозможно обойтись одной теорией, в спорте нужна практика. Чем раньше, чем лучше. Дети очень быстро растут и у них появляется много «заместительной терапии». Я имею в виду Интернет, — заявил он.

Он добавил, что если упустить момент, то ребенка сложно оттащить от соцсетей. По его мнению, детей нужно воспитывать, пока они «поперек кровати помещаются».

Ранее Валуев, комментируя гибель 14-летнего боксера во время поединка в Первоуральске заявил, что ответственность должны нести организаторы. Он добавил, что мероприятие не было зарегистрировано должным образом. Валуев также высказал мнение, что смерти подростка можно было избежать, если бы у него заранее выявили какие-то противопоказания в ходе диспансеризации.

Отмечается, что в свое время депутат Павел Федяев рассказал, что Валуев попросил себе более вместительный служебный автомобиль вместо малогабаритной легковушки. По его словам, бывший боксер-супертяжеловес предпочел бы пересесть на уазик, так как не помещается в «Ладу».