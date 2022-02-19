«Невнимательные какие-то»: Захарова ответила CBS на план «нападения» России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американского телеканала CBS, который сообщил, что российские войска уже получили приказ о «наступлении», а в настоящее время они разрабатывают «план действий на поле боя». Дипломат напомнила журналистам из США, что эту новость уже публиковали немецкие издания, и назвала американцев «невнимательными». Об этом она написала на своей странице в Telegram.

Забыли американские журналисты, что «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то, — поделилась Захарова.

После заявления, что российские военные получили приказ на «наступление», телеканал CBS не привёл доказательства этого утверждения.

Разведка Украины не видит формирования ударной группировки войск РФ на своих границах, ранее сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире ICTV. По его словам, развёртывание займёт от недели до двух в зависимости от планов России. Если это произойдёт, разведка Украины и её партнёров это заметит, заверил Резников.

По его словам, сейчас эскалация наблюдается именно в Донбассе. Резников уверен, что нападения России в ближайшие дни не будет и говорить об этом «неуместно», при этом ВСУ готовы к сопротивлению и встрече российских войск в случае «вторжения».