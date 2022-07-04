Невидимые «красные линии» на Украине Очередные строгие предупреждения вряд ли остановят удары ВСУ по нашим городам

Фото: Sgt. Manuel Serrano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

В свое время популярна была присказка «сто первое китайское предупреждение», которая относилась к многочисленным заявлениям КНР к вопросу о статусе Тайваня, но в обычной политической и дипломатической практике она стала синонимом ритуальных и недейственных заявлений и демаршей. Угроз, которые не повлекут за собой ничего конкретного, действенного.

Конечно, всякое сравнение, как любил повторять ныне непопулярный политик, хромает. Тем не менее реакция на убийство украинскими нациками наших мирных граждан уже даже не в приграничных селам, а в крупном областном центре, расположенном в сорока километрах от границы, у многих вызывает, мягко говоря, недоумение.

Мы же помним два грозных заявления представителя нашего Миноброны генерал-лейтенанта Конашенкова, грозившего за кровавые провокации уже на нашей суверенной территории ударами по центрам принятия решений. В аналогичном ключе высказывался замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, депутат Михаил Шеремет и другие. Притом что удары украинских сил по российским селам, а теперь и городам, становились все более массированными и кровавыми.

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости Разрушенный жилой дом в Белгороде. По сообщению Минобороны РФ украинские войска совершили преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода

И вот после жертв в Белгороде МИД в лице своего пресс-секретаря Марии Захаровой в очередной раз уверяет супостатов, что мы будем следить за их провокационными действиями и, в случае чего (а чего?), «им не поздоровится». При этом госпожа дипломат вполне логично одновременно подчеркивает, что такие удары рассчитаны на то, чтобы вызвать ответ наших вооруженных сил и раскрутить на таком материале дальнейшую русофобскую истерию. Вот только не понятно, если мы просчитываем такую западную трехходовку, стоит ли тогда уверять, что им не поздоровится? Или уж терпеть дальше или следовать принципу «аз всем воздам».

Из этой же серии и многочисленные заявления о том, что, мол, мы-то понимаем, где находятся эти центры принятия подобных преступных решений. Они-то явно не в Киеве, а куда дальше: в пригородах Брюсселя, где расположены натовские штабы, и в Вашингтоне. А раз так, и мы не готовы к прямой конфронтации с НАТО, к чему все наши угрозы возмездия? Рассчитаны исключительно на внутреннее потребление?

Честнее поступил губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков, который сразу прибыл на место значительных разрушений и гибели людей, и на вопрос горожан, когда они смогут спать спокойно, ответил, что пока не смогут, хотя военные и власти делают все, чтобы прикрыть белгородское небо. В конце концов, идут венные действия и ПВО приходится закрывать очень большие пространства.

Фото: gladkov_vv/vk.com Местные жители и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (слева)

Понятно, что после получения американских систем с большой дистанцией поражения атаки против наших населенных пунктов только усилятся. Тут, как говорится, и к гадалке не ходи. Причем целью таких ударов будут не только попытки внести раскол в нашей общество, напугать обывателя призраком реальной войны у порога. Но и намерение проверить работу наших комплексов ПВО, выявить их эшелонирование, плотность, почерк. Оценить эффективность перехвата именно американских носителей.

К слову, нанесем ли мы удары по жизнеобеспечению городов киевской Украины или нет — в антироссийской пропаганде ничего не изменится. Ведь и так любых визитеров в Киеве везут в пригороды — в Бучу, в Ирпень, где по жилым домам молотила украинская же артиллерия.

Так может для начала просто стоит отказаться от диковинных заявлений, что в ходе войны с циничным противником мы что-то оставляем или от чего-то отказываемся в качестве «знака доброй воли»?