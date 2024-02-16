Невеста увидела, как мать кормит жениха грудью, и пришла в ужас Daily Mirror: мать до самой свадьбы кормила сына грудью

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Невеста перед свадьбой случайно увидела, как будущая свекровь кормит ее жениха грудью, сообщает издание Daily Mirror. Как отмечается, случилось это в уборной, куда она зашла перед самой церемонией. Увиденное, по данным издания, разозлило и шокировало девушку. Однако отменять свадьбу из-за этого она не стала.

По данным издания, об этом случае рассказали в свадебном подкасте The Unfiltered Bride. Где именно это произошло, не уточняется. Зато ведущие обратили внимание на тот факт, что грудное молоко продолжало вырабатываться у женщины, несмотря на ее возраст. В связи с этим они пришли к выводу, что кормить ею она не переставала сына с детства.

Ранее жительница Канады отменила свадьбу в последний момент, узнав, что гости торжества не захотели дарить молодоженам по 1,5 тысячи канадских долларов (примерно 101 тысяча рублей). Как выяснилось, провести роскошную свадьбу женщине посоветовал экстрасенс. Пара решила потратить на торжество около 60 тысяч канадских долларов, и большую часть из этих расходов они рассчитывали покрыть за счет приглашенных гостей. Однако многие гости не захотели платить по 1,5 тысячи за участие в празднике.

Перед этим стало известно, что 103-летний житель Индии женился на женщине, которая вдвое младше него. Его 49-летняя избранница заявила, что решилась на свадьбу по собственной воле, и добавила, что о супруге было некому заботиться, а сам он в прекрасной физической форме.