Невеста умерла из-за сердечного приступа прямо во время торжества Metro: в Бразилии невеста умерла из-за остановки сердца на собственной свадьбе

Фото: Marcelo Chello/ZUMAPRESS/Global Look Press

Невеста умерла из-за остановки сердца прямо во время свадебного торжества в Бразилии, пишет портал Metro. По информации журналистов, инцидент произошел в загородном доме в Лимерии.

38-летняя Елизанджела Газано отмечала радостное событие в своей жизни, однако в середине торжественного мероприятия женщина потеряла равновесие и упала в бассейн, говорится в статье. Невесту срочно госпитализировали в больницу, но врачи констатировали смерть пациентки, подчеркнули в издании.

Ранее основатель московского Театра кошек и дрессировщик Юрий Куклачев сообщил об остановке сердца, которую он перенес в операционной. По словам артиста, его спас хирург с «золотыми руками». Врач смог снова запустить орган, чем спас от смерти.

До этого сын заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Алексей Ивашов сообщил о ее госпитализации в Москве. Он признался, что ничего не знает о состоянии матери. У актрисы, известной по роли соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке», диагностировали острый инфаркт миокарда. Уточнялось, что состояние Светличной ухудшилось на днях, она перестала ходить.

Кроме того, в Москве госпитализировали известного музыкального продюсера и владельца центра «Мегаполь» Валерия Белоцерковского. Медики диагностировали у него гипертоническую болезнь. По некоторым данным, продюсер попал в больницу после недавно проведенной операции.