«Невероятно жестокие бои»: Зеленский назвал «адом» атаки ВС РФ в Донбассе Зеленский назвал «адом» российские атаки в Донбассе

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Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам заявил, что российские атаки в Донбассе — это «просто ад», пишет РИА Новости. При этом ранее сообщалось, что после длительной осады бойцы ВСУ бежали из населенного пункта Опытное, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.

Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои, — сказал Зеленский.

При этом в Херсоне, как заявил глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич, украинские власти ввели комендантский час с субботы и ограничили въезд и выезд из города. Причиной якобы стало проведение разминирования. Зеленский в пятницу объявлял, что журналистов в Херсон пока не пустят, и тоже под предлогом разминирования территорий.

Киевские власти могут перекинуть около 40 тысяч бойцов ВСУ с Херсонского на другие направления, предположил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его мнению, в первую очередь силы могут быть переброшены в Запорожскую область.