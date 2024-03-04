«Невероятно»: Цукерберга удивили необычные часы сына миллиардера за $1 млн Марк Цукерберг похвалил часы наследника богатейшей семьи Индии Ананта Амбани

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Марк Цукерберг

Главу корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марка Цукерберга и его жену Присциллу Чан впечатлили наручные часы наследника богатейшей семьи Индии Ананта Амбани. Американский медиамагнат и его супруга с нескрываемым любопытством разглядывали необычный аксессуар, сообщает Daily Mail.

На опубликованном изданием видео видно, как Присцилла Чан склонилась к руке Ананта Амбани. Девушка потрогала часы и назвала их «фантастическими».

Я знаю, я уже ему говорил, — ответил Цукерберг.

Как уточняет издание, речь идет о часах марки Richard Mille, в циферблате которых расположены фигурки рыб. Также аксессуар украшен 8-кратнымм розовым золотом и инкрустирован дорожкой из бриллиантов. Известно, что такие часы стоят миллион долларов (91 миллион рублей).

На вечеринку по случаю свадьбы сына самого богатого человека Азии Мукеша Амбани съехалось множество знаменитостей. На трехдневное торжество пригласили 1200 человек, среди которых экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на президентских выборах в 2016 году, а также миллиардеры Билл Гейтс и Марк Цукерберг. По разным оценкам в СМИ, на организацию мероприятия потратили от $110 млн до $150 млн.

На торжественном событии выступала певица Рианна. Ее гонорар за выступление составил $6,33 млн, при этом было заметно, что звезда не выкладывалась на концерте и позволяла себе откровенно халтурить.