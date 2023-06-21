Неужели все погибли? Что сейчас с пропавшим возле «Титаника» батискафом Кэмерон считает, что команду «Титана» не удастся спасти

Фото: oceangate.com

Батискаф «Титан»

Утром 21 июня спасатели зафиксировали некий стук, который звучит каждые 30 минут в районе пропажи батискафа «Титан» на севере Атлантического океана. Но шансов на спасение участников экспедиции к затонувшему «Титанику» становится все меньше — в подлодке осталось воздуха чуть больше чем на сутки. Что за звук обнаружили локаторы, как проходят поисковые операции и что могло случиться с батискафом — в материале NEWS.ru.

Что за звуки в районе, где пропал батискаф

По данным Министерства внутренней безопасности США, гидролокаторы спасателей каждые 30 минут фиксировали в зоне поисков некий стук. Шумы доносились примерно из той области, где пропал батискаф.

Через несколько часов после обнаружения звука специалисты развернули дополнительную технику, которая уловила такие же колебания.

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При этом американское правительство не объяснило, что могло вызвать эти ритмичные звуки. По одной из версий, неопознанные постукивания издавал сам экипаж батискафа.

«Гидролокаторы обнаружили потенциальные „постукивающие звуки“ в зоне поисков, что подразумевает, что экипаж может быть жив и подает сигналы», — считают в обществе Клуба первооткрывателей, куда входят двое участников пропавшей экспедиции.

Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» во время погружения

Как ищут «Титан»

Определить местоположение подводного аппарата все еще не удалось. Поисковые операции координируют ВМС США, канадские и американские береговые охраны, коммерческие глубоководные фирмы, а также организатор экспедиции — компания OceanGate.

В среду, 21 июня, над местом происшествия находились в воздухе минимум четыре поисковых самолета, включая два американских военно-транспортных С-130 «Геркулес».

Из морских судов на месте находятся в том числе плавбаза Polar Prince, с которой погружался батискаф, и французское исследовательское судно Atalante. На его борту находится робот, способный погружаться на глубину до 4 тыс. метров.

Фото: Paul Mayall/imageBROKER.com/Global Look Press Военно-транспортный самолет C-130 «Геркулес»

Сколько воздуха осталось в батискафе

По данным The Guardian, на утро среды у экипажа «Титана» оставалось кислорода менее чем на 28 часов.

При этом неважно, где именно находится сам аппарат — под водой или на поверхности. В любом случае исчерпание запасов воздуха будет означать гибель находящихся внутри людей. Дело в том, что даже если батискаф всплыл, участники экспедиции все равно не смогут выйти наружу: аппарат загерметизирован и открыть его можно только извне.

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Фотография, опубликованная Хэмишем Хардингом за день до отплытия экспедиции Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Фотография, опубликованная Хэмишем Хардингом за день до отплытия экспедиции Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан»

Что произойдет, если батискаф найдут

Если батискаф находится на поверхности, спасателям будет достаточно обнаружить местоположение пропавшего судна, открыть люк и вывезти пострадавших на сушу. Но если подлодка находится на глубине, шансы спасти людей существенно снижаются.

Операция может провалиться из-за потенциальных сложностей. Так, капитан ВМС США в отставке и эксперт по спасательным операциям Чип Маккорд отметил: в мире немного спасательных аппаратов, которые могут опускаться на глубину, где предположительно находится батискаф.

Фото: navy.mil Система для подъема глубоководных объектов Flyaway Deep Ocean Salvage System

По данным СМИ, военный флот США уже направил в зону поисковой операции собственную систему Flyaway Deep Ocean Salvage System, предназначенную для подъема объектов с морского дна. Ее используют для извлечения громоздких и очень тяжелых объектов, таких как самолеты или малые суда весом до 27,2 т. Масса «Титана» составляет 10,5 т.

Впрочем, эксперты говорят, что даже при наличии нужной техники шанс сделать все вовремя и поднять пассажиров живыми минимален и не превышает 1%.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин подтвердил NEWS.ru, что шансы на спасение членов экипажа подлодки близки к нулю.

«Нужно еще туда дойти, иметь подходящий аппарат, пришвартоваться, еще чтобы была хорошая погода, не штормило. А время идет. Я думаю, шансы на спасение близки к нулю. Пассажиры пытались наверняка что-то сделать. Надежда умирает последней, но шансов очень мало», — считает Дандыкин.

Что могло произойти с батискафом

До сих пор неизвестно, что именно пошло не так во время погружения. Существуют разные версии. По одной из них, батискаф застрял в обломках «Титаника». Есть вероятность, что устройство, которое использовал батискаф для связи с плавбазой на поверхности, вышло из строя и без него пилот «Титана» больше не мог ориентироваться.

По другой версии, причиной аварии мог стать пожар в салоне. Воздух на подлодках обогащен кислородом, что повышает шансы возгорания. В случае короткого замыкания могло произойти задымление, из-за которого пассажиры на борту потеряли сознание.

Самый безнадежный вариант — потенциальное столкновение с неким объектом, из-за которого в судне могла образоваться пробоина. На такой глубине она стала бы фатальной из-за давления и вызвала бы губительный для пассажиров взрыв.

Учитывая, что накануне ирландский исследователь Рори Голден, находящийся на борту батискафа, вышел на связь и сообщил, что c ним все в порядке, эту версию можно исключить.

Какие обнаружились проблемы с батискафом

Оказалось, что «Титан» был не таким безопасным, как заверяла компания OceanGate. Еще в 2018 году комитет по пилотируемым подводным аппаратам Общества морских технологий раскритиковал ее за введение в эксплуатацию прототипа, который нуждался в доработке.

«Подход OceanGate может привести к негативным последствиям, от незначительных до катастрофических, у которых будут серьезные последствия для всей отрасли», — предупреждали в комитете.

В частности, эксперты отмечали, что суда OceanGate, вопреки рекламным материалам компании, на самом деле не соответствуют общепринятым международным требованиям и стандартам безопасности.

Фото: oceangate.com Батискаф «Титан»

Что прототип «Титана» нуждается в дальнейшей доработке, говорил бывший директор по морским операциям компании OceanGate Дэвид Локридж.

Позже, в 2020 году основатель OceanGate Стоктон Раш прямо признал, что батискаф для экскурсий был с дефектами. По словам бизнесмена, корпус «Титана» «демонстрировал признаки циклической усталости». Но вместо решения проблемы компания лишь сократила максимальную глубину погружения аппарата с четырех до трех тысяч метров.

Что думают о происшествии Джеймс Кэмерон и Анатолий Сагалевич

Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон выразил соболезнования российскому океанографу Анатолию Сагалевичу, который дружил с пилотом «Титана», французским исследователем Полем-Анри Наржоле. По всей видимости, Камерон считает, что батискаф погиб.

«Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржоле... Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», — признался Сагалевич в интервью РИА Новости.

Сам Сагалевич ранее связал причину пропажи «Титана» с конструкций аппарата.

«Это связано с конструкцией, без сомнений абсолютно», — заявил Сагалевич. По его словам, аппарат не был сертифицирован, а значит, его тестовые испытания не проводились.

Сагалевич назвал конструкторов «Титана» вандалами. Он уточнил, что работа подобных аппаратов без сертификации недопустима.

Как пропал батискаф, кто находится внутри

Батискаф «Титан» с пятью туристами на борту направлялся к обломкам «Титаника», которые находятся в Атлантическом океане на глубине 3,8 тысячи метров.

Аппарат длиной 6,4 метра принадлежит компании OceanGate Expeditions, которая с 2021 года предоставляет возможность всем желающим исследовать останки знаменитого лайнера. Билет стоит $250 тысяч. Газета The Guardian уточняет, что компания за это время привезла на место катастрофы около 60 туристов и 15–20 исследователей.

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Британский бизнесмен Хэмиш Хардинг

Ожидалось, что «Титан» потратит два часа на спуск к «Титанику», несколько часов на изучение места и еще два на всплытие. Контакт с «Титаном» был потерян уже через 1 час 45 минут после начала экспедиции. К тому времени судно, предположительно, уже достигло глубины около 3500 метров

На борту «Титана» находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен пакистанского происхождения Шахзада Давуд, ирландец Рори Голден, французский исследователь Поль-Анри Наржоле и сам основатель OceanGate Стоктон Раш.

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