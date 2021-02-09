Неудобная тема: ЕС торопят с назначением представителя по Крыму

Для Евросоюза пришло время назначить собственного специального представителя по Крыму. Об этом говорится в публикации Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Главный аргумент — постепенное сползание темы статуса полуострова на задний план европейской повестки. Как рассказали NEWS.ru в самом ECFR, усилия по актуализации «крымского» вопроса сейчас предпринимаются в том числе и украинскими властями.

Назначение спецпредставителя ЕС по Крыму призвано вернуть тему полуострова в международную повестку, говорится в аналитике ECFR. За последнее время она стала неудобной для целого ряда международных игроков из-за отсутствия чёткой стратегии действий. Визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву продемонстрировал, что Евросоюз «нуждается в более принципиальной и менее наивной политике в отношении России», делают вывод в ECFR. Если Боррель хочет усилить позицию ЕС по отношению к России, то необходима более откровенная позиция в «крымском» направлении. Российская сторона должна знать, что Евросоюз готов противостоять ей, подчёркивается в публикации.

Европейский союз по-прежнему не признаёт претензий России на Крым и сохраняет введённые против страны санкции в ответ на аннексию. Компании, базирующиеся в ЕС, время от времени обходят санкции, однако официальная политика остаётся прежней. В целом она работает. Однако Крым редко появляется в повестке дня ЕС, — замечают в ECFR.

В европейском аналитическом центре признают маловероятность того, что Крым в принципе может изменить свой статус, однако указывают на то, что ЕС следует более активно артикулировать позицию по этому вопросу. Институт специального представителя будет «продвигать политику и интересы ЕС в проблемном регионе» и повысит дипломатическую значимость евросообщества, считают в ECFR. В настоящий момент у Евросоюза девять спецпредставителей, в том числе по Южному Кавказу и ситуации в Грузии. По словам экспертов, вопросы с Крымом и Донбассом привлекают внимание своим отсутствием в этом списке.

В комментарии для NEWS.ru заместитель директора программы Wider Europe в ECFR Джоанна Хоса напомнила, что украинская сторона уже выступала с предложением создать пост спецпредставителя ЕС по Крыму. Официальный Киев сейчас предпринимает и другие усилия по актуализации темы полуострова.

Константин Михальчевский/РИА Новости

У Украины есть новая инициатива — «Крымская платформа», которая нацелена ​​на возвращение Крыма в повестку дня, и пост европейского спецпредставителя будет способствовать достижению этой цели. Однако пока что идея не получила особого внимания СМИ. По сообщениям, ЕС изучает это предложение. Джоанна Хоса замдиректора программы Wider Europe в Европейском совете по международным отношениям замдиректора программы Wider Europe в Европейском совете по международным отношениям

В то же время тенденция на снижение приоритета «крымского» вопроса наблюдается и во внешней политике США. Это признал в разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Да, есть риск того, что тема Крыма будет на периферии американской внешнеполитической повестки, так как приоритеты у Байдена другие — это ядерное разоружение, иранская ядерная сделка, Ближний Восток в целом и Китай. В списке проблем есть и Россия, и Украина, но другие внешнеполитические задачи их затмевают. Павел Кошкин старший научный сотрудник Института США и Канады РАН старший научный сотрудник Института США и Канады РАН

Однако это совсем не значит, что тема Крыма полностью исчезнет в эпоху Байдена, обращает внимание эксперт. По словам Кошкина, возможно, сам американский президент и госсекретарь Энтони Блинкен продолжат риторику администрации экс-лидера США Барака Обамы о необходимости вернуть Крым. Однако всё это будет сделано для политического протокола, а не для того, чтобы повлиять на Россию и добиться от неё уступок: все понимают, что при Владимире Путине и его преемниках Крым останется в составе РФ, заключает Кошкин.