Неудачный прыжок «Леопарда»: как изменится мировой рынок оружия на фоне СВО Потенциальные покупатели в Азии и Африке внимательно следят за успехами и неудачами военной техники с обеих сторон украинского фронта

Фото: Filmbildfabrik via www.imago-ima/Global Look Press

Танк Leopard

Боевые действия на Украине стали серьезным испытанием для военно-промышленных комплексов (ВПК) во многих странах мира. Арабы, индийцы, африканцы дотошно сравнивают, как проявляют себя те или иные образцы бронетехники в условиях масштабного конфликта. Москва регулярно рассказывает о десятках уничтоженных единиц западной военной техники, особенно в боях под Запорожьем. Но чье оружие по итогам СВО будут покупать чаще — наше или западное? Об этом — в материале NEWS.ru.

Что в Москве говорят о западной технике

В конце июля спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя.

«Сначала это были американские гаубицы „три топора“, потом — „хаймерсы“, затем „леопарды“ и „брэдли“. Наши солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой», — сообщил Володин. Как полагает председатель нижней палаты российского парламента, никакого решающего влияния на ситуацию в зоне СВО западное оружие не оказало.

Как отмечал «Коммерсант», по данным на май этого года США поставили ВСУ военную помощь на общую сумму $35,7 млрд. Такую оценку дали в Пентагоне. Согласно опубликованной справке, со дня вступления Джо Байдена в должность президента и до начала боевых действий Вашингтон передал Киеву военную помощь на сумму около $700 млн. С начала военной операции РФ США обязались выделить Украине среди прочего 60 тыс. снарядов для реактивной системы залпового огня «Град», 38 артиллерийских мобильных комплексов HIMARS, 109 боевых машин пехоты Bradley и 31 танк Abrams.

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press БМП Bradley

Насколько западная техника уязвима в бою

Действительно ли столь плохи танки Leopard, БМП Bradley и другая западная техника, поставляемая на Украину? Как считают эксперты, она в чем-то лучше, в чем-то хуже советской и российской. Просто на Украине царили завышенные ожидания от ее применения, когда весной начались ее поставки.

Скорее, заявления про недостатки тех или иных видов вооружения — это способ продвижения собственной продукции, считает военный эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. «То, что Володин заявляет о низком качестве западной техники, это совершенно правильно, это часть продвижения российской военной продукции. Похожие заявления в пользу собственной продукции звучат в США, их делают лоббисты всех крупных западных предприятий ВПК, и даже президент Франции Эммануэль Макрон не стесняется говорить подобное», — пояснил Ермаков.

Если же смотреть со стороны, то западная техника оказалась примерно на одном уровне с нашей, считает эксперт. «Какие-то образцы хуже, какие-то лучше, но в целом никакого значимого преимущества нет, — говорит Ермаков. — Другое дело, что при экспорте преимущества торгового предложения складываются не только из самого товара, но также из предоставления льгот, особых условий, сервиса, дипломатического давления и так далее».

По словам эксперта, пока на линии фронта не произошло ничего такого, что изменило бы подход покупателей к оружию из Германии, Швеции и других стран Европы.

«Что касается уязвимости западной военной техники, то российская сторона изначально говорила, что она не неуязвима, — считает военный эксперт Виктор Литовкин. — Так и случилось. Миф о неуязвимости тех же „Леопардов“ раздувала пресса на Западе».

Фото: МО РФ Подбитая БМП Bradley

Индусы и арабы получат все оружие, которое уже оплатили

Все уже заключенные контракты по поставкам западной военной техники в Индию и Эмираты будут выполняться, считает заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем ЦКЕМИ ВШЭ Прохор Тебин. По его информации, особой популярностью у этих странах по-прежнему пользуются американские артиллерийские ракетные системы HIMARS и французские истребители Rafale.

«Rafale — это вообще в последнее время бестселлер по целому ряду причин. Французы большие молодцы, они очень чутко относятся к потребностям международного рынка, к потребностям заказчиков, послепродажному обслуживанию и модернизации истребителя Rafale», — пояснил NEWS.ru Тебин.

Однако, по словам эксперта, покупатели из Азии и Африки будут присматриваться к оружию, которое плохо себя зарекомендует на поле боя.

«Естественно, у них возникнут какие-то сомнения и размышления на тему тех видов вооружений, которые поставлялись Украине под видом наиболее технически развитых, но которые горели точно так же, как менее технически развитые, в том числе старые образцы. Самый главный аспект, что сейчас все основные ресурсы что европейского, что американского оборонно-промышленного комплекса направлены либо на помощь Украине, либо на восполнение запасов, либо на подготовку к возможной конфронтации с Китаем», — отметил Тебин.

Фото: Tim Felce (Airwolfhound)/CC BY-SA 2.0/via Wikimedia Commons Истребитель Rafale

Как реагирует мировой рынок оружия на гибель «Леопардов»

Поскольку бои на Украине продолжаются, эксперты пока не пришли к выводу, скажется ли развенчание мифа о неуязвимости Leopard и большое количество выбывших из строя американских Bradley на будущих продажах, напоминают эксперты.

«Сейчас цель стран НАТО — наращивать производство военной техники, — рассказал NEWS.ru Ермаков. — Пока сложно сказать, как оценивают потери своих машин западники. Они делают выводы, как за счет использования несколько другой тактики, за счет не очень глубокой модернизации попытаться повысить живучесть и эффективность боевого применения танков. Но использовать их все равно будут, потому что другой техники, способной решить те же боевые задачи, сегодня нет. В будущем, вероятно, многое изменится, но пока так».

Учитывая, что те же «Леопарды» стоят на вооружении Саудовской Аравии (более 400 танков), Турции (более 350 танков), Испании (более 200 танков), а также, хотя и в меньших количествах, они есть в армиях других государств, вряд ли немецким производителям грозит сильный упадок спроса. Тем более если техника будет доработана с учетом украинского опыта.

Что касается БМП Bradley, то массово они находятся на вооружении у США (6,2 тыс. машин) и Саудовской Аравии (400 машин). Еще 32 единицы есть у Ливана, в общей сложности 89 машин будет поставлено в Хорватию, и порядка 300 единиц — в Грецию. Говорить о том, что заказчики откажутся от американских БМП, преждевременно, считает Ермаков.

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press БМП Bradley

Кто диктует условия на рынке вооружений

США, главный торговец вооружениями в мире, не продают свою военную продукцию, а навязывают ее тем странам, которые находятся в зависимости, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

«Сейчас, например, страны Восточной Европы, которые свою технику передали на Украину, остались без некоторых видов оружия, которое они будут покупать у американцев, беря для этого кредиты у американских банков, — отметил Литовкин в беседе с NEWS.ru. — США получат двойную выгоду: продадут свое вооружение странам Восточной Европы и получат с них еще и деньги. И результаты боев тут мало на что влияют».

По словам эксперта, Штаты запрещали своим «вассалам» покупать российскую военную технику еще до украинского конфликта. Это существенно ограничивало рынок сбыта, но партнерами России по-прежнему остаются страны Ближнего Востока и Северной Африки, Китай, Индонезия и другие.

«От результатов боевых действий на Украине отношения на мировом рынке не зависят. На мировом рынке вооружений на сегодня ничего не меняется. Чтобы произошли изменения, Украина должна потерпеть поражение», — отметил он.

Каковы тренды на мировом рынке вооружений

В любом случае начиная с 2013 года мировой рынок вооружений меняется. По информации Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в период с 2013 по 2022 год продажи российского оружия снизились на 31%, тогда как у США они выросли на 14%. При этом пока рейтинг мировых продавцов вооружений остается прежним: на первом месте Америка (40% всех мировых продаж в 2018–2022 годах), на втором — Россия (16%). Третью строчку занимает Франция с 11%, следом Китай (5,2%) и замыкает первую пятерку Германия (4,2%).

По данным SIPRI, уже законтрактованные поставки оружия, которые произойдут после 2022 года, имеют значительный перевес в сторону США. Так, Америка поставит 1371 военный самолет, включая тренировочные, противолодочные, а также боевые вертолеты, тогда как Россия — лишь 84 воздушных машины, это меньше, чем Франция (контракт на 210 машин) и Китай (94 машины). По военным кораблям США и РФ сравнялись, по 5 единиц у каждой страны. По ракетным системам «земля — воздух» Америка опережает Россию, 40 комплексов против 13, по танкам США поставит 634 машины, Россия — 444.

Главные покупатели российского вооружения в 2018–2022 годах, по данным SIPRI, это Индия (31% всех покупок), Китай (23%) и Египет (9,3%), кроме того, заметную долю занимают Белоруссия и Мьянма. Всего же в числе покупателей 47 стран.

США поставляют свою продукцию в 105 стран, причем 41% этого количества идет в страны Среднего Востока, в первую очередь монархиям Персидского залива (только Саудовская Аравия в 2018–2022 годах закупила 19% американского экспорта вооружений).

Однако, отмечают эксперты SIPRI, у России в отличие от других стран из первой пятерки мало незаконченных поставок, что может означать дальнейшее снижение доли российского экспорта. Это значит, что Москва заключает мало новых контрактов и когда будут выполнены нынешние, то уровень поставок резко снизится.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вертолеты Ка-52 «Аллигатор»

Какие трудности для отечественного ВПК создают западные санкции

Плюс к этому России, как и странам НАТО, сейчас надо производить больше вооружения для боев на Украине, а введенные санкции и давление со стороны западных стран на потенциальных приобретателей российских вооружений способны сильно осложнить Москве экспорт. Как полагают авторы доклада американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), западные санкции создают серьезные проблемы для России с поставщиками, особенно в области полупроводников, технологий ночного видения и авионики.

Санкции действительно создают серьезные проблемы для российского ВПК, соглашается Тебин. «Однако первый момент — это о каком временном периоде мы говорим: краткосрочный и долгосрочный, плюс до окончания СВО и после окончания СВО. Что из российского вооружения показало себя хорошо? Тут гонятся за примерами не нужно. С современными отечественными танками типа последних модификаций Т-90 все нормально, все хорошо. С авиацией все, наверное, в целом нормально», — подчеркивает собеседник.

«Явно после окончания СВО имеет потенциал „Ланцет“ и все производные. Возможно, появятся экспортные варианты в сфере беспилотников. Далее артиллерия, снаряды, танки. Возможно, какие-то системы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, отдельные виды ракет», — предрекает эксперт.

Но, опять же, нужно понимать, что сейчас приоритет для отечественного ВПК — это внутренний рынок, оговаривает Тебин.

«Соответственно, любое наращивание возможно с дружественными или нейтральными странами после того, как СВО перейдет в какую-то менее активную фазу. В целом экспорт вооружений и военной техники остается важным направлением, в том числе для развития. У внешних заказчиков требования обычно выше, у них обычно больший выбор. И это большой и важный стимул для отечественного ОПК», — подчеркивает аналитик.

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