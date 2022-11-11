NetEase: НАТО использует Украину, чтобы размяться перед войной с Россией

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Украинский конфликт используется Западом для того, чтобы подготовиться к полноценной войне с Россией, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание NetEase. Его авторы убеждены, что украинская армия не могла бы так просто применять западное оружие, если бы США и их союзники не командовали операциями и не обеспечивали бы тактическое руководство ее действиями. Также в Китае полагают, что благодаря конфликту на Украине Альянс получил возможность проверить боеспособность России и узнать ее слабые стороны.

Очевидно, что Запад сейчас использует руку Украины, чтобы размяться перед большой войной с Россией. <...> Если бы Запад не обеспечивал тактическое руководство или не командовал операциями, украинской армии было бы не так просто применять западное оружие, — пишут в китайских СМИ.

Авторы NetEase уверены, что России суждено быть врагом Запада. Утверждается, что НАТО это необходимо, чтобы ослабить все более острые внутренние противоречия. При этом причиной украинского конфликта они считают длительное давление коллективного Запада на Москву.

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич ранее заявил, что ряд западных стран — союзников Украины не заинтересованы в дипломатическом разрешении происходящего там конфликта. Он также отметил, что вместе с тем среди политических сил Евросоюза существует «все больше здравомыслия» относительно того, «насколько дорого» Европе обходится «оголтелая русофобия».