Нетаньяху заявил о решении проводить независимую политику Израиля

Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Новое правительство Израиля анонсировало ревизию внешней политики страны, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера Биньямин Нетаньяху. По его словам, Тель-Авив будет отстаивать свои интересы независимо от других стран.

Мы проведем ревизию внешних отношений. Наш голос будет слышен во всем мире. Вместо того чтобы склонять головы перед диктатом мирового сообщества, мы гордо будем отстаивать интересы Государства Израиль и страны израильской, — заявил Нетаньяху.

Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху приступило к своим обязанностям 29 декабря 2022 года. В новый состав кабмина вошел в том числе и Коэн. Он обещал, что при вступлении в должность первый звонок он совершит именно Лаврову.

Беньямин Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля. Кнессет выразил доверие лидеру партии «Ликуд» по итогам состоявшихся 1 ноября выборов. Нетаньяху был премьером страны с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. В общей сложности срок его правления составил более 15 лет.

Ранее пресс-служба израильского кабинета министров сообщила, что Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности беседы политиков не приводились.