Нетаньяху заявил, что обсудил с Путиным поставки вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ffbb1f66-2831-11eb-a209-fa163e074e61_660.jpg Беньямин Нетаньяху Фото: Yoav Dudkevitch/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении 16 ноября сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Я говорил с президентом России Путиным. Мы обсуждали возможность приобретения вакцины «Спутник V», — цитирует ТАСС премьера.

По его словам, обсуждение этого вопроса продолжится в ближайшие дни.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что борьба с коронавирусом и перспективы сотрудничества по российской вакцине стали темами телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Среди прочего речь шла и о сотрудничестве при возможном производстве на территории еврейского государства.

Вакцина «Спутник V» по результатам исследований продемонстрировала эффективность на уровне 92%. Предъявленные показатели были получены в результате первого промежуточного анализа данных.

11 августа Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа, писал NEWS.ru.