Нетаньяху заявил, что обстрелы Газы поддерживает большинство израильтян Нетаньяху отверг критику Байдена из-за обстрелов Газы

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью Bild, что его решения об операции ЦАХАЛ в секторе Газа одобряет большинство жителей страны. Так он ответил на критику со стороны президента США Джо Байдена.

Если президент США тем самым считает, что я провожу личную политику вопреки желанию большинства израильтян и это вредит интересам Израиля, то он ошибается по обоим пунктам, — сказал Нетаньяху.

Ранее Байден заявил, что Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему. Он объяснил, что министр настраивает весь мир против Тель-Авива. Однако, по словам политика, у Вашингтона нет красной линии в отношении действий Израиля в Газе. Оборона страны по-прежнему «имеет решающее значение», подчеркнул американский президент.

До этого Байден в телефонном разговоре предложил Нетаньяху не начинать военную операцию на юге сектора Газа в Рафахе без четкого плана по защите мирного населения. Лидеры двух стран также обсудили доставку в анклав гуманитарной помощи и перспективы освобождения заложников, захваченных движением ХАМАС.