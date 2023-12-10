Нетаньяху ушел с важного заседания ради Путина Haaretz: Нетаньяху покинул заседание кабмина, чтобы поговорить с Путиным

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону, пишет Haaretz. Отмечается, что ради этого он срочно покинул заседание кабинета министров.

По данным издания, Путин и Нетаньяху беседовали на протяжении примерно 50 минут. Это был их первый разговор за последние два месяца, предыдущий состоялся 16 октября, пишет портал. Подробности их разговора не приводятся.

В октябре Путин выразил Нетаньяху соболезнования в связи с гибелью израильтян из-за нападения ХАМАС. Он осудил любые действия, жертвами которых становятся мирные жители, в числе которых женщины и дети. Путин также подтвердил готовность Москвы продолжить работу по урегулированию вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Нетаньяху, заявил, что сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным. Он отметил, что обеспечить это может лишь ЦАХАЛ, любое международное участие в данном процессе недопустимо. По его словам, в Тель-Авиве видели происходившее в других местах, куда вводились международные силы с подобной целью. Нетаньяху подчеркнул, что не готов закрывать глаза на это и «принимать подобные договоренности».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства. По его словам, в механизме по урегулированию палестино-израильского конфликта должны быть представлены региональные страны.